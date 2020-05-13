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Парфенчиков рассказал о дорогах Карелии, которые ждет ремонт

Новости. Общество
08:05, 14 Мая 2020
фото: ИА "Республика" / Любовь Козлова
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Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о региональных трассах, где весной ведутся активные ремонтные работы.

Парфенчиков рассказал в соцсети, что на данный момент рабочие компании "ПСК Строитель" ведут ремонт участков автодороги "Петрозаводск - Суоярви". 

"Они уже заменили четыре водопропускных трубы, на отрезке с 59-го по 70-й километры сняли старое покрытие, уложили выравнивающий и верхний слои асфальта. Обновление этой дороги продолжим и в следующем году", - сказал губернатор.

В Петрозаводске подрядная организация "АБЗ-Дорстрой" приступила к асфальтированию Муезерской улицы, а на набережной Варкауса выполняется замена бортового камня на тротуаре. Ранее компания выполнила ремонт дорожного покрытия на улице Гвардейской.

 

По словам главы Карелии, продолжается ремонт трассы "Шуйская – Гирвас", где ведется замена водопропускных труб, фрезерование старого асфальтобетона, а также дороги "Олонец - Питкяранта - Леппясилта", где тоже выполняется укладка труб, фрезеровка старого покрытия. Идет монтаж систем наружного освещения вдоль региональных дорог в поселках Видлица и Салми.

"Только в рамках нацпроекта "БКАД" в этом году мы обновим более 140 километров республиканских и муниципальных дорог. Предусмотрен ремонт участков трасс "Кола» - Калевала - Лонка", "Олонец - Верховье", "Подъезд к поселку Дорожников", а также участков дороги "Крошнозеро - Эссойла". На средства национального проекта дорожники приведут в порядок 19 километров улиц в Петрозаводске и более трех километров – в Кондопоге", - сообщил Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске решили усилить надзор за ремонтом дорог.

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