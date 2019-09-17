Парфенчиков рассказал о навыках следователя на посту губернатора

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, как опыт работы в правоохранительных органах, помогает ему разбираться проблемах, требующих специальных знаний.

"Во-первых, это привычка следователя – вникать в процессы того, что ты расследуешь. Мне, к сожалению, приходилось расследовать и медицинские проблемы. И ты действительно становился специалистом в области каких-то отдельных медицинских наук, потому что ты читал кучу литературы, потому что ты общался со светилами", – отметил Парфенчиков.

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