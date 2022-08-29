Парфенчиков рассказал о плантации с элитными семенами в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что в Карелии есть лесная плантация, где будут собирать элитные семена.

Артур Парфенчиков рассказал, что в Прионежском районе были высажены саженцы сосны с повышенной генетической ценностью.

«В Карелии теперь есть своя лесная плантация, где будут собирать элитные семена. Вместе с участниками акции „Сохраним лес“ посадили первые 300 с лишним саженцев сосны в Прионежском районе. Это не обычные саженцы — они обладают повышенной генетической ценностью. Чтобы их получить, специалисты лесного хозяйства и ученые провели огромную исследовательскую и селекционную работу. Она длилась не один десяток лет», — заявил Парфенчиков.

Глава Карелии сообщил, что в прошлом году был почти на 30% перевыполнен план по искусственному лесовосстановлению. К 2024 году власти планируют выйти на 100-процентное восстановление лесов.

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