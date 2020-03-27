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Парфенчиков рассказал, почему в Карелии не вводят режим ЧС

Новости. Общество
15:50, 05 Апреля 2020
фото: © Кадр из видео
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Сложившаяся в республике ситуация не достигла критериев, позволяющих ввести режим чрезвычайной ситуации.

Глава Карелии рассказал на своей странице "ВКонакте", почему в республике не введен режим ЧС.

"Критерии введения режима ЧС регламентированы. Это групповые случаи заболеваний (10 человек и более) или же количество умерших в течение одного инкубационного периода от 2 человек и более. К счастью, в Карелии перечисленных случаев нет. В связи с чем на территории республики действует режим повышенной готовности", – написал Артур Парфенчиков.

Напомним, первую условно больную коронавирусом жительницу Карелии выписали из больницы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-04-05 21:19:48
Ну и где комментарии , редакция ? У вас есть журналисткая позиция или нет ??
Михаил Сав-Кин
2020-04-05 21:03:26
Почему в Карелии не вводят режим ЧС? Режим ЧС вводится федеральной властью.
Роман
2020-04-05 19:55:09
Я, Живой Человек и сын божий, требую от представителей власти (в том числе тайной) немедленно прекратить раздувание паники вокруг короновируса и начать принимать адекватные меры к недопущению его распространения его среди населения! Отменить незаконный режим "самоизоляция", нарушающий наши конституционные права, и ввести, если это необходимо, режим ЧС или карантин! Установить и наказать преступников вводивших этот режим! А так же обязать их компенсировать весь причинённый ущерб! Требую Вас служить Народу!
роспись: Народ.
Максим Лобанов
2020-04-05 18:07:23
С понедельника ряд предприятий Карелии выходит на работу ! Как в связи с этим будут производиться оплаты труда ( Президент объявил выходные ) и как с самоизоляцией (нарушение ст 27 конституции рф)???)))))) За Две недели столько законов нарушено !?))))
новый
2020-04-05 16:55:13
Надобно всем морды тщательно выбрить. 99 % вирусов прячется в бороденках и усах.
Андрей Дубенский
2020-04-05 16:31:23
"К счастью, в Карелии перечисленных случаев нет". Но раз объявили пандемию, мы в отдельно взятом регионе устороим ПАНДЕМОНИУМ!!!
Изя
2020-04-05 16:29:26
Нет эпидемии , есть одно вранье и нагнетание обстановки страха в стране . Заболеваемость с пределах нормы , об этом говорят учёные эпидемиологи . А чинуши лепят своё , дабы увести сознание людей от катастрофического состояния страны и удержания свой власти , приведшей жизнь в стране и экономику и др.сферы к каллабсу . :)
Fit G
2020-04-05 17:26:52
Изя, сам-то понял, что сказал?
Изя
2020-04-05 18:15:04
Ещё ничего не говорил , а только написал . Фуфло всё это , а не эпидемия .
Изя
2020-04-05 18:53:13
Fit G, не пошли и так уже столько мути и пошлости написала в комментах , блевать хочется , читая эти маразматические опусы .
Fit G
2020-04-05 18:35:32
Изя, в том-то и дело, что написАл.
бюджет
2020-04-05 16:11:08
Потому ЧТ готовят Крым 2,0!
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