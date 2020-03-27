Парфенчиков рассказал, почему в Карелии не вводят режим ЧС

Сложившаяся в республике ситуация не достигла критериев, позволяющих ввести режим чрезвычайной ситуации.

Глава Карелии рассказал на своей странице "ВКонакте", почему в республике не введен режим ЧС.

"Критерии введения режима ЧС регламентированы. Это групповые случаи заболеваний (10 человек и более) или же количество умерших в течение одного инкубационного периода от 2 человек и более. К счастью, в Карелии перечисленных случаев нет. В связи с чем на территории республики действует режим повышенной готовности", – написал Артур Парфенчиков.

Напомним, первую условно больную коронавирусом жительницу Карелии выписали из больницы.