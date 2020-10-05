Парфенчиков рассказал, сколько детей в Карелии сидят на карантине

Школьников Карелии продолжают отправлять на дистанционное обучение, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

По информации главы Карелии, на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены:

- одна группа в детском саду №20 в Кондопоге,

- один класс в Кондопожской школе №1,

- один класс в Кондопожской школе №2,

- четыре класса в Чалнинской школе,

- одна группа в Техникуме городского хозяйства.

На карантин из-за ОРВИ выведены:

- 3 класса в школе поселка Деревянка Прионежского района.

"Таким образом, сейчас на карантине из-за случаев коронавируса находятся 3 группы в детсадах, 75 классов в школах , 7 групп в техникумах и колледжах. 51 класс и 2 группы дошкольников находятся на карантине по ОРВИ", - написал Парфенчиков.

На сегодняшний день в Карелии число инфицированных коронавирусом достигло 4326 человек, выздоровели - 3559, умерли 39 человек.