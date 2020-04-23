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Парфенчиков расскажет о дальнейшем режиме борьбы с коронавирусом в Карелии

Новости. Общество
07:15, 24 Апреля 2020
фото: Правительство Карелии
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Глава Карелии Артур Парфенчиков проведет сегодня еженедельную "прямую линию" в "Вконтакте".

Парфенчиков ответит сегодня, 24 апреля, на вопросы жителей республики, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Вместе с главой Карелии в прямой линии примут участие руководители Минздрава и Роспотребнадзора.

Также Артур Парфенчиков расскажет о том, какое решение принято по дальнейшей организации образовательного процесса в школах Карелии, сообщили в правительстве республики.

Начало прямой линии в 12.00.

Трансляция будет доступна здесь.

Ранее стало известно, что руководитель региона установил новые сроки начала летних каникул для школьников из-за пандемии коронавируса.

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