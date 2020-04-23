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Парфенчиков решил раньше закончить учебный год для школьников Карелии

Новости. Общество
20:41, 23 Апреля 2020
фото: пресс-служба правительства Карелии
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Глава республики Артур Парфенчиков установил новые сроки начала летних каникул для школьников из-за пандемии коронавируса.

Распоряжение с изменениями сроков окончания учебного года глава республики подписал сегодня. Согласно документу, летние каникулы для учащихся 1-4 классов начнутся с 1 мая. Для учеников 5-8 классов и десятиклассников учебный год закончится 25 мая.

 

Напомним, глава Карелии предложил Министерству образования досрочно закончить учебный год для младших школьников во время своей последней "прямой линии" 17 апреля. Отпустить на каникулы детей предполагалось с 1 мая.  

 

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Комментарии

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Asu
2020-04-23 22:03:14
Карантикулы...
Изя
2020-04-23 21:17:01
Молодец то какой , кроме медика он ещё и педагог ))) :)
Евгения Десяткова
2020-04-23 21:08:39
А подпись Главы где?)))
Изя
2020-04-23 21:25:00
Евгения Десяткова, Как в Администрации такой документ пропустили ? Чем они там занимаются ?)))
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