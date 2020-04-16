Глава Карелии предложил досрочно закончить учебный год для младших школьников

Артур Парфенчиков предложил с 1 мая отпустить на каникулы учеников младшей школы.

Сегодня в ходе "прямой линии" глава Карелии Артур Парфенчиков предложил с 1 мая отпустить на каникулы учеников младшей школы с 1 по 4 или даже с 1 по 6 класс.

"Надо дать возможность уехать людям с детьми на дачу, на природу, - сказал Артур Парфенчиковю. - Что мы потеряем, если с 1 мая отпустим все младшие классы, с учетом заданий на лето, конечно".

Министр образования республики Роман Голубев сообщил, что такая возможность у Карелии есть, так как Минпросвещения РФ наделил данными полномочиями регионы.

В результате, Парфенчиков поручил Минобразования проработать вопрос о возможности досрочного объявления каникул для определенной категории школьников.

Глава Карелии посоветовал Минобразования скорректировать для младших класов программу на следующий год, а учащимся, раньше срока отправленным на каникулы, просто дать побольше заданий: книжки почитать, гербарий сделать, написать дневник, как отдыхал летом…

Напомним, в России с 1 по 30 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. Гражданам ограничили передвижения по улице. С 7 апреля по всей стране, в том числе и в Карелии, для школьников ввели дистанционное обучение. В первый же день в нашу редакцию обратились возмущенные родители, которые считают, что организация этого процесса не выдерживает никакой критики. Также поделились своим мнением о дистанционном обучении и педагоги, которых, как они сами считают, бросили в свободное плавание.