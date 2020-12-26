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Парфенчиков разрешил кафе и ресторанам обслуживать посетителей по ночам на верандах и в павильонах

Новости. Общество
13:54, 27 Декабря 2020
фото: страница правительства РК Вконтакте
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Глава Карелии Артур Парфенчиков внес новые уточнения в распоряжение о противоэпидемических мерах.

В частности, Артур Парфенчиков сообщил, что развлекательные мероприятия в гостиницах и на турбазах разрешено проводить на открытом воздухе на прилегающей территории. При этом глава Карелии напомнил, что рестораны кафе и бары в объектах размещения могут работать в новогоднюю ночь.

Парфенчиков также сообщил о расширении перечень мест, где в целом разрешено предоставлять услуги общественного питания в ночное время.

Это можно делать на открытом воздухе: на верандах, в модульных павильонах, в том числе, если они расположены на территории, прилегающей к бару, кафе или ресторану.

Обязательные условия: расстояние между столами не менее 1,5 метра и не более 5 посадочных мест за одним столом. В модульном закрытом павильоне могут находиться не более 5 человек одновременно.

Парфенчиков подчеркнул, что теперь каждые три часа в зонах фудкортов, расположенных в торговых центрах, должны обязательно делаться перерывы для полной дезинфекции помещений и столов.

"Я надеюсь наши предприниматели максимально используют указанные разрешения для сохранения своего бизнеса в условиях пандемии", - заявил глава республики. 

Изменения в распоряжение главы Карелии можно посмотреть здесь.

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