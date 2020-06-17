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Парфенчиков разрешил открыть кафе и рестораны по всей Карелии, но с одним условием

Новости. Общество
06:55, 18 Июня 2020
фото: Столица на Онего
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С 16 июня разрешается работа кафе, ресторанов, столовых, других объектов общественного питания на территории всей Карелии.

Объекты общественного питания могут открыться, по словам Артура Парфенчикова, при условии соблюдения мер безопасности и посетителями, и персоналом.

"Рад, что многие предприниматели ответственно подошли к этому вопросу, некоторые подготовились к моменту открытия заранее, - сказал Артур Парфенчиков. - И это объяснимо, к общепиту всегда предъявлялись повышенные санэпидтребования. Кроме того, в кафе и ресторанах, где действительно заботятся о здоровье и безопасности гостей, повара, официанты, бармены всегда работали в перчатках: здесь ничего нового. Что касается масок, лицевых экранов – это дополнительная защита не только посетителей, но и персонала, который за день обслуживает большое количество людей".

Также глава Карели отметил, что из этих же соображений целесообразна установка защитных перегородок между столами, а также на барных стойках, у касс и в зонах выдачи продуктов, если у них обслуживают посетителей.

"Такие перегородки устанавливают и наши автозаправочные станции, магазины, другие предприятия и организации, через которые ежедневно проходит большой поток людей. На мой взгляд, если все продумано, то перегородки совсем не портят эстетику помещений. К тому же такие экраны практичны, их удобно обрабатывать дезсредствами. И ведь это не только дополнительная защита в период пандемии. Она поможет обезопасить сотрудников и во время сезонного подъема заболеваемости, например, гриппом и ОРВИ" - подытожил Парфенчиков.

Губернатор сказал, что понимает, какие дополнительные расходы пришлось сделать предпринимателям, которые итак пострадали из-за приостановки деятельности этой весной. И напомнил, что карельский Минэк в июле объявит отбор, и предприятия смогут получить компенсации на покупку очков, экранов и перегородок.

"Социальная дистанция, средства индивидуальной защиты и все прочие требования безопасности, которые сегодня необходимо соблюдать, – это ответ на вызов времени. И я благодарен всем землякам, кто это понял, кто не воспринимает их как досадное неудобство. Мы постепенно возвращаемся к обычной жизни, но в новых условиях, которые необходимо принять", - отметил Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что кафе, рестораны и столовые возобновляют работу в большинстве районов Карелии

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