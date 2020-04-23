Парфенчиков разрешил помянуть родственников на кладбище на Радоницу

Глава Карелии Артур Парфенчиков не видит никаких проблем в посещении жителями республики кладбищ в День поминовения усопших, несмотря на коронавирус.

В ходе прямой линии глава Карелии сегодня ответил на вопрос о том, смогут ли жители республики выехать на кладбища на Радоницу. День общецерковного поминовения усопших, который православные отмечают на второй неделе после Пасхи, выпадает в этом году на 28 апреля.

"Учитывая, что общественный транспорт не работает, и мы его не будем запускать, потому что прекрасно понимаем, что это один из главных источников заражений, на машинах, помогая друг другу, - пожалуйста. Можно ехать на кладбища. Я думаю, что это святое дело. Но опять таки не устраивать там массовые гуляния. Приехали спокойно, поклонились родным могилам, посидели на свежем воздухе, помянули по русскому обычаю. Я не вижу здесь никаких проблем", - сказал Артур Парфенчиков.

Ранее глава Карелии заявил, что власти республики не ставят вопрос о закрытии Петрозаводска из-за коронавируса.