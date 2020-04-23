890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Финляндии удивлены заявлением Следкома России об умерщвлении финнами советских военнопленных в газовых камерах 17
Сегодня 10:28
Население в Карелии помогает бороться с предпринимателями, нарушающими "антивирусный" запрет 6
23.04.2020 15:36
Стало известно, почему полицейские автомобили ездят по Петрозаводску с включенными маячками 4
Сегодня 11:58
Глава Карелии продлил запрет на работу общественного транспорта до конца апреля
Сегодня 06:40
Число заболевших коронавирусом в Карелии выросло до 42 3
Сегодня 09:15
Глава Минздрава Карелии рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом младенца
Новое
Сегодня 13:07

Парфенчиков разрешил помянуть родственников на кладбище на Радоницу

Новости. Общество
13:46, 24 Апреля 2020
фото: © Виктор Драчев/ТАСС
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков не видит никаких проблем в посещении жителями республики кладбищ в День поминовения усопших, несмотря на коронавирус.

В ходе прямой линии глава Карелии сегодня ответил на вопрос о том, смогут ли жители республики выехать на кладбища на Радоницу. День общецерковного поминовения усопших, который православные отмечают на второй неделе после Пасхи, выпадает в этом году на 28 апреля.

"Учитывая, что общественный транспорт не работает, и мы его не будем запускать, потому что прекрасно понимаем, что это один из главных источников заражений, на машинах, помогая друг другу, - пожалуйста. Можно ехать на кладбища. Я думаю, что это святое дело. Но опять таки не устраивать там массовые гуляния. Приехали спокойно, поклонились родным могилам, посидели на свежем воздухе, помянули по русскому обычаю. Я не вижу здесь никаких проблем", - сказал Артур Парфенчиков.

Ранее глава Карелии заявил, что власти республики не ставят вопрос о закрытии Петрозаводска из-за коронавируса.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Николя
2020-04-24 14:40:47
Zim , хоть вы и спрашиваете , но так и отвечаете . Согласен , это плохо . Тем более , когда этот человек избирался от основной частью населения и следовательно , не может в силу своей не легитимности, навязывать своё мнение и прихоти большинству . Накосячил он уже не мало , пора и честь знать .
Zim
2020-04-24 14:02:38
Почему один человек решает что можно, а чего нельзя тысячам? Почему нет правил, законов единых для всех, и для правителей в том числе? Почему принимается как должное отсутствие наличия собственной воли и собственной ответственности? «Я был, есть и буду овцой и мне нужен пастух», это про нас?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.04.2020, 20:05
В Карелии подтверждены восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
19.04.2020, 14:10
Автоинспекторы поймали пьяного водителя в поселке Карелии
20.04.2020, 10:51
Крупный штраф за нарушение самоизоляции жителям Карелии больше не грозит
19.04.2020, 09:51
Один из заболевших коронавирусом в Карелии попал в реанимацию
20.04.2020, 12:14
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
17.04.2020, 09:17
Еще шесть человек заболели коронавирусом в Карелии, среди них - младенец

Чтиво

23.04.2020 10:25
Без политики
Защити себя от обстоятельств
В условиях весны нынешнего года как никогда актуальным стало слово "защита": защита здоровья, финансовая защита, наконец, защита от активизировавшихся мошенников.
Эхо Сандармоха? 13
21.04.2020 16:07
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений 1
20.04.2020 12:25
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»