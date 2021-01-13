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Парфенчиков решил упразднить Конституционный суд Карелии

Новости. Политика
06:40, 14 Января 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Глава республики внёс в региональный парламент законопроект об упразднении Конституционного суда, сообщили в карельском правительстве.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес в Законодательное собрание законопроект, который регулирует вопросы упразднения Конституционного суда.

Проект был подготовлен в соответствии с новым федеральным законом, который предписывает, что Конституционные (уставные) суды российских субъектов должны быть упразднены к 1 января 2023 года, отмечается на официальном сайте правительства Карелии.

Сейчас в регионах действуют всего 14 конституционных и уставных судов, 11 из которых расположены в национальных республиках, в том числе в Карелии, еще три – в Санкт-Петербурге, Калининградской и Свердловской областях. Со дня вступления закона в силу конституционные суды регионов не могут принимать новые дела к производству, а рассмотрение уже принятых дел должно быть завершено и решения по ним должны быть приняты не позднее 1 января 2023 года. Новые судьи конституционных судов регионов теперь также не будут назначаться.

Тем не менее, гарантии прав граждан по проверке конституционности положений региональных актов полностью сохранятся, поскольку Верховный суд Карелии также имеет возможности и права для осуществления этой деятельности.

В правительстве Карелии отмечают, что упразднение Конституционного суда позволит сэкономить средства, которые тратятся из республиканского бюджета на содержание судей и аппарата. Начиная с 2022 года, эта экономия составит 19 млн рублей ежегодно. В настоящее время на содержание Конституционного суда из бюджета республики выделяется 27 млн рублей.

Одновременно Артур Парфенчиков внёс законопроект, в соответствии с которым из Основного закона республики изымается упоминание Конституционного суда. 

Напомним, что в 2019 году Конституционный суд Карелии признал незаконным отсутствие индексации ветеранских выплат в республике на протяжении 11 лет и обязал власти проиндексировать выплаты.

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