Парфенчиков сердечно поздравил депутатов Заксобрания Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил парламентариев с 25-летием Законодательного собрания республики.

"Сердечно поздравляю депутатов всех созывов, работников аппарата, всех, кто стоял у истоков формирования и закладывал правовые основы работы республиканского парламента, со знаменательной датой в жизни нашего края – 25-летием со дня образования Законодательного Собрания Республики Карелия!", - написано в тексте поздравления, который опубликован на сайте регионального правительства.

"Небольшой по историческим меркам срок вместил в себя деятельность шести депутатских созывов, все они внесли свой вклад в развитие Карелии. И каждая страница двадцатипятилетней истории Законодательного Собрания знаменует определённый период общественной и политической жизни республики. Однако на протяжении этих лет неизменной оставалась ответственность парламентариев перед своими избирателями", - заявил Парфенчиков.

Губернатор отметил, что парламент работает "в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти и местного самоуправления республики, с федеральными органами власти, общественностью Карелии".

По мнению Парфенчикова, главной целью работы Заксобрания должно быть улучшение качества жизни жителей Карелии.