Парфенчиков сказал, что думает о юном подозреваемом в поджоге Успенской церкви

Глава Карелии Артур Парфенчиков впервые высказал свое отношение к подростку, подозреваемому в поджоге Успенской церкви.

В среду в Петрозаводске в рамках августовской педагогической конференции состоялся круглый стол по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, формирования позитивных жизненных ценностей и установок. Естественно, тригером для данной темы послужил поджог Успенской церкви в Кондопоге 10 августа. В преступлении подозревается 15-летний школьник из 20-й школы Петрозаводска.

На заседании выступил Артур Парфенчиков.

- Ситуация, когда церковь сожжена руками, будем откровенно говорить, ребенка, я бы в последнюю очередь обвинял бы его. Ребенок – это орудие. Даже 15-летний. Вследствие каких-то процессов, которые нужно изучать, нужно понимать… Надо разбираться, как случилось так по вине взрослых, что его мозги оказались засорены вот этой мерзостью. Засорены, а потом не очищены,- заявил глава Карелии во время своего выступления.

Что еще говорил Артур Парфенчиков о поджоге храма в Карелии- читайте в материале "Столицы на Онего".