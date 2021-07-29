Парфенчиков снял режим ЧС в Карелии из-за стабилизации ситуации с лесными пожарами

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что принял решение отменить режим чрезвычайной ситуации в Карелии после стабилизации обстановки с пожарами в лесах.

Режим ЧС в Карелии снят из-за снижения угрозы лесных пожаров. Об этом Артур Парфенчиков заявил в соцсети.

«С сегодняшнего дня мы отменяем режим ЧС на территории Карелии. Ситуация с лесными пожарами стабилизировалась. Локализованы все крупные пожары, в том числе угрожавшие населенным пунктам. Новых очагов, а также возгораний вблизи поселений нет. Закончился и период аномально жаркой и сухой погоды. Отменены действия режима чрезвычайной ситуации в Суоярвском, Сегежском районах и в Эссойльском сельском поселении. Все это позволяет нам снять режим ЧС на всей территории республики», — сообщил глава Карелии.

Парфенчиков подчеркнул, что в республике продолжает действовать особый противопожарный режим, установленный в начале июня.

«Это значит, что в лесах по-прежнему нельзя разводить костры, пользоваться мангалами. Кроме того, в период с 30 июля по 2 августа в пяти районах вводятся ограничения на посещение лесов и въезд в них транспорта. Это относится к Лоухскому, Калевальскому, Кемскому, Беломорскому и Муезерскому районам. Здесь в зависимости от пожарной обстановки лесничие могут на отдельных участках выставлять временные посты на дорогах, ведущих в леса», — заявил губернатор.

Также Артур Парфенчиков вновь открыл комментарии на своей странице.