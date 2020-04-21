Парфенчиков сообщил о смерти от коронавируса в близкой ему семье

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о смерти от коронавируса в семье его знакомой из Москвы.

Артур Парфенчиков накануне эмоционально отреагировал на рост числа заболевших Covid-19 в республике до 35 человек.

Глава региона на своей странице в соцсети отметил, что Карелия "ни дня не продержалась" без регистрации новых заболевших и рассказал о смерти от коронавируса в близкой ему семье.

"Только что мне позвонила знакомая из Москвы и сообщила о смерти 66-летней свекрови от Covid. Все случилось быстро – болезнь стремительно развилась и привела к летальному исходу. Неужели нам с вами нужны в Карелии такие же случаи, чтобы мы осознали всю серьезность ситуации? Я очень хочу верить, что мои земляки понимают все и так. Верю и надеюсь на вас! Всем сейчас нелегко, но давайте немного потерпим, чтобы как можно быстрее вернуться к обычной жизни".

Напомним, что накануне в Карелии зарегистрировали пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число больных Covid-19 достигло 35 человек.