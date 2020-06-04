Парфенчиков сообщил о вреде долгой самоизоляции во время пандемии

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что бесконечно соблюдать условия самоизоляции вредно для здоровья, поэтому нужно выходить из дома, соблюдая при этом меры безопасности.

Артур Парфенчиков во время горячей линии у себя на странице в соцсети заявил, что жители республики не обязаны постоянно находиться дома, поскольку это может навредить их здоровью. При этом Парфенчиков подчеркнул, что люди должны надевать маски в общественных местах.

"Мы, понятно, не можем там сидеть месяцами без работы, мы не можем останавливать экономику. Даже психологически человек не может - ребенок, взрослый, пенсионер даже - ну нельзя три месяца находиться в квартире. Это уже чревато проблемами со здоровьем, которые в других направлениях....", - сказал губернатор.

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