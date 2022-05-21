Парфенчиков удивился популярности в Карелии своего любимого вида спорта

Глава Карелии поделился эмоциями от участия в спортивном празднике «Забег. РФ» в Петрозаводске.

Он прошел по маршруту 10 километров скандинавской ходьбой.

«Это захватывающе — ощущать, что движешься вместе с десятками тысяч любителей здорового образа жизни со всей страны, ведь фестиваль „ЗаБег.РФ“ прошел всех регионах и начался одновременно в 85 городах. Мы едины — и потому непобедимы!», — написал губернатор на своей странице Вконтакте.

Он отметил масштабность праздника, в котором участвовали более 800 карельских спортсменов и физкультурников.





«Еще одно наблюдение: удивительно, насколько популярной в Карелии является скандинавская ходьба! Все больше людей убеждаются в ее доступности, функциональности, эффективности. Это отличный способ держать организм в тонусе — я стараюсь несколько раз в неделю проходить по 10-15, а иногда и по 20 километров. И вам рекомендую — ЗаБег не закончился, мы можем продолжать его каждый день!» — добавил глава республики.