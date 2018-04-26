Парфенчиков утвердил десять членов Общественной палаты Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков утвердил список из десяти членов Общественной палаты республики третьего созыва.

Напомним, что региональному законодательству, треть членов Общественной палаты Карелии утверждает глава республики.

В список членов палаты от главы Карелии вошли: главврач городской детской больницы Елена Аксентьева, специалист Карельского регионального центра молодёжи Вера Билькова, председатель карельского центра гендерных исследований Лариса Бойченко, председатель карельского регионального отделения общероссийской общественной организации Союз пенсионеров России Наталья Вартанова, лидер карельских профсоюзов Илья Косенков, ученый секретарь Института экономики Карельского научного центра Российской академии наук Любовь Кулакова, иерей Константин Павлюченко, председатель карельского отделения Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" Валентина Полищук, председатель карельского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Александр Попов, руководитель Центра политических и социальных исследований Карелии Анатолий Цыганков.

Ранее Законодательное собрание утвердило список из 10 членов общественной палаты Карелии.

Общественная палата Республики Карелия создана в 2010 году. Она призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития, защиты прав и свобод граждан и защиты демократических принципов организации гражданского общества.