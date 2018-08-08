Парфенчиков утвердил состав наблюдательного совета Фонда развития промышленности Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета Фонда развития промышленности республики.

Как следует из документа в него вошли семь человек. Среди них министр экономического развития и промышленности Павел Буренков, управляющий филиалом Банка ВТБ Ася Дурягина, заместитель премьер-министра правительства Дмитрий Родионов, президент Союза промышленников и предпринимателей Александр Сафронов, заместитель начальника управления по инновационно-производственной деятельности Петрозаводского государственного университета Алексей Штыков, директор Петрозаводской дирекции "Газпромбанка" Вадим Семин.

Фонд ранее презентовали как механизм привлечения крупных федеральных инвестиций в промышленность региона. Организация должна финансировать проекты в сфере промышленности по программе совместных займов с федеральным Фондом. Предполагается, что региональный Фонд должен создавать новые производства или модернизировать уже существующие компании.