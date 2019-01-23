Парфенчиков увеличил размер пособия начинающим бизнесменам

Правительство Карелии увеличило размер финансовой помощи безработным, желающим открыть свой бизнес.

"По моему поручению правительство Республики Карелия внесло существенные изменения в положение о размере и условиях предоставления единовременной финансовой помощи безработным гражданам на организацию собственного дела, состоящим на учете в службах занятости. Изменения касаются, прежде всего, размера финансовой помощи", - написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей официальной странице "ВКонтакте".

Так, с 58,8 до 100 тысяч рублей увеличен размер единовременной помощи для всех, кто желает стать предпринимателем.

Со 100 до 150 тысяч рублей увеличен размер выплат для граждан, организующих предпринимательство в сфере растениеводства, животноводства, рыбоводства, лесоводства, лесозаготовок, обрабатывающего производства (за исключением ремонта и монтажа машин и оборудования), строительства зданий и инженерных сооружений.

Среди новых категорий получателей 150 тысяч – те, кто организует предпринимательство в сфере гостиничного бизнеса и прочих мест для временного проживания и в сфере сбора и заготовки пищевых лесных ресурсов (дикоросов).

Впервые на 200 тысяч рублей могут претендовать те, кто решит предоставлять услуги по дневному уходу за детьми.

Граждане предпенсионного возраста и женщины, имеющие несовершеннолетних детей, также смогут претендовать на 200 тысяч рублей при организации предпринимательской деятельности, в качестве единственного учредителя ООО или АО, а также крестьянского (фермерского) хозяйства.

Сумма единовременной финансовой помощи инвалидам тоже возрастет до 200 тысяч рублей, а инвалидам, желающим заняться перевозкой пассажиров и багажа легковым такси, размер помощи поднят со 150 до 250 тысяч рублей.