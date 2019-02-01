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Новости. Экономика
16:44, 01 Февраля 2019
фото: Столица на Онего

Парфенчиков увеличил штатный предел УКСу при Минстрое Карелии

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Предельная численность работников казенного учреждения республики выросла почти в 1,5 раза.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал в конце января распоряжение республиканского правительства об увеличении предельной численности работников казенного учреждения "Управление капитального строительства при министерстве строительства РК". По губернаторскому распоряжению, она выросла почти в полтора раза – с 31 до 45 человек.  

Напомним, это казенное учреждение было создано в 2011 году, еще при бывшем главе Карелии Андрее Нелидове. При нем предельная численность работников учреждения составляла 24 человека.

Основной целью деятельности УКСа при Минстрое Карелии является реализация региональной адресной инвестиционной программы в части объектов капитального строительства социально-культурного, коммунального и жилищного назначения, относящихся к собственности республики.

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Комментарии

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бюджет
2019-02-01 17:09:02
А что они капитально строят? Ни одного крана, ни одного строителя нет. Или только согласовывают и бумажки перебирают? Создайте трест и стройте жильё! Откуда деньги на такую ораву чиновников? Наши карельские налоги?
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