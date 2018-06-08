Парфенчиков в День республики пожелал Карелии процветания

Губернатор Артур Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Днем республики.

"Дорогие друзья, сегодня день рождения Республики Карелия. 98 лет назад наша республика получила государственный статус, что было закреплено декретом ВЦИК РСФСР об образовании Карельской трудовой коммуны. Приближается вековой юбилей республики, и наша общая задача сделать любимый край комфортным для жизни и привлекательным для гостей", - написал Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

По его словам, в Карелии живут люди "строгие и гостеприимные, самоотверженные и стойкие, способные противостоять любым невзгодам". А сама республика – "такая разная, но всегда любимая: девственные леса и прозрачные озера, белые ночи и суровый северный климат, памятники деревянного зодчества и уникальные деревни, национальные парки и древние наскальные изображения, порожистые реки и каменистые берега Белого моря".

"Выражаю сердечную признательность, всем, кто трудится на благо жителей Карелии, имеет активную гражданскую позицию и реальными делами вносит свой персональный вклад в развитие республики. Желаю всем здоровья и благополучия, а Карелии – процветания!" – отметил глава Карелии.

Напомним, в этом году мероприятия, посвященные Дню республики, пройдут 7 июля в Беломорске.