Парфенчиков в разговоре с Путиным оценил последствия смягчения карантина в Карелии

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым попросил его дать оценку последствиям смягчения карантинных мероприятий в республике.

Стенограмма их разговора, состоявшегося в режиме видеоконференции, опубликована на сайте Кремля.

"Как Вы оцениваете ситуацию после постепенного открытия (предприятий и учреждений – прим. ред.) с соблюдением всех мер предосторожности? Повлияло это как-то на эпидемиологическую ситуацию? Не ухудшилась ситуация после открытия всех этих направлений жизнедеятельности?", - спросил президент. Что ответил Парфенчиков, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".