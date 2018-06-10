Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:33, 10 Июня 2018

Парфенчиков: В роддоме на Л.Толстого появилась горячая вода

По теме

Власти предложили обязать россиян маркировать кошек и рыбок за свой счет
10.06.18 12:48
Финские мужчины зачастую не умеют выбирать презервативы по размеру, врачи советуют заниматься "примеркой"
10.06.18 12:07
Федеральным властями расскажут о "школе-сарае" в Карелии
10.06.18 12:00
Все новости
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков отреагировал на жалобы рожениц, которые пожаловались на дефицит горячей воды в роддоме на Л.Толстого.

"Вчера поступали жалобы по вопросам снабжения горячей водой в данном учреждении. Данные проблемы возникли в результате сбоев в запуске дизельного генератора, что повлекло за собой не только проблемы с нагревом воды в бойлерах, но и отключение света в операционной. Все указанные проблемы были устранены в течение нескольких часов", - написал Артур Парфенчиков "ВКонтакте".

"Побеседовав с молодыми мамами в одной из палат, убедился, что в настоящее время все вопросы урегулированы.Бойлеры работают. Женщины отметили хорошее питание и качественную работу медицинского персонала", - сказал он.

По теме

Власти предложили обязать россиян маркировать кошек и рыбок за свой счет
10.06.18 12:48
Финские мужчины зачастую не умеют выбирать презервативы по размеру, врачи советуют заниматься "примеркой"
10.06.18 12:07
Федеральным властями расскажут о "школе-сарае" в Карелии
10.06.18 12:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-06-10 12:46:21
Убожество.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.06.2018, 12:55
Снег возвращается в Карелию
05.06.2018, 14:41
Пенсионерка из Карелии приехала на море, но там ее никто не ждал
05.06.2018, 19:40
ФОТО: Бывшая жена Аршавина разочаровала поклонников
04.06.2018, 14:07
Питкяранта закрывается
08.06.2018, 11:28
Медведев приедет в Карелию в конце июня
09.06.2018, 12:17
Под Петрозаводском на женщину напала змея

Аналитика

08.06.2018 12:43
Капитал
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции
С 9 июня в Карелии вступают в силу поправки к региональному закону об административных правонарушениях в сфере благоустройства.
"Отправляем детей в школу и боимся - вернутся они или нет"
08.06.2018 09:51
"Это – игра в договорняк" 1
07.06.2018 12:08
Шандалович: "Единая Россия" выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов" 8
04.06.2018 16:02
Питкяранта закрывается 5
04.06.2018 14:07
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2018 09:59
Личное мнение
Город, в котором я родился, убивают 6
Режиссер Олег Липовецкий о том, как чиновники обрекают на вымирание Питкяранту.
Сколько стоит сборная России?
06.06.2018 14:19
Сомневаться нельзя верить. Расставьте акценты правильно!
05.06.2018 10:00
Радость до небес 1
01.06.2018 15:07
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым
09.06.2018 14:45
все фото и видео

Опрос

Где вы проведете отпуск этим летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»