Парфенчиков: В роддоме на Л.Толстого появилась горячая вода

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Глава Карелии Артур Парфенчиков отреагировал на жалобы рожениц, которые пожаловались на дефицит горячей воды в роддоме на Л.Толстого.
"Вчера поступали жалобы по вопросам снабжения горячей водой в данном учреждении. Данные проблемы возникли в результате сбоев в запуске дизельного генератора, что повлекло за собой не только проблемы с нагревом воды в бойлерах, но и отключение света в операционной. Все указанные проблемы были устранены в течение нескольких часов", - написал Артур Парфенчиков "ВКонтакте".
"Побеседовав с молодыми мамами в одной из палат, убедился, что в настоящее время все вопросы урегулированы.Бойлеры работают. Женщины отметили хорошее питание и качественную работу медицинского персонала", - сказал он.
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