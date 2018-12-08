Парфенчиков внес изменения в состав комиссии по вопросам помилования в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков изменил состав региональной комиссии по вопросам помилования.

Как следует из указа главы региона, в комиссию включены директор Института истории, политических и социальных наук ПетрГУ Сергей Веригин, а также атаман Отдельского казачьего общества Республики Карелия Олег Митягин.

В тоже время исключены из комиссии И. Григович и Р. Ключарова.