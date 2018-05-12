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Новости. Культура
10:47, 12 Мая 2018

Парфенчиков встретился с Райкиным и позвал его в Рускеалу

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Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с известным актером и режиссером Константином Райкиным и обсудил с ним проведение театральной недели в рамках Оперного фестиваля в Рускеале.

В Петрозаводске проходят гастроли Российского государственного театра "Сатирикон", которым руководит Константин Райкин. Накануне состоялась встреча знаменитого актера и режиссера с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

Символично, что 40 лет назад, в 1978 году, целый месяц на гастролях в Карелии находился отец режиссера, создатель театра "Сатирикон" легендарный Аркадий Райкин. Несмотря на большое количество выступлений, билеты невозможно было достать. Об этом вспомнил Артур Парфенчиков на встрече с Константином Райкиным.

Глава республики предложил провести театральную неделю в рамках Оперного фестиваля в горном парке Рускеала и позвал туда известного режиссера, сообщает пресс-служба карельского правительства.

"На базе горного парка Рускеала мы создаем культурный центр. В прошлом году провели там первый оперный фестиваль, в этом году планируем второй. Приедут певцы из Аргентины, Китая, Финляндии. Есть перспективы сделать три площадки под открытым небом и ставить там драматические спектакли", - рассказал Артур Парфенчиков. 

Появилась идея пригласить туда и студенческие коллективы.

"Для меня, как педагога, это было бы очень интересно", − сказал Константин Райкин.

Напомним, что гастроли "Сатирикона" проходят в Музыкальном театре Карелии. В течение трех дней артисты представят спектакли "Король Лир", "Своим голосом" и "Лекарь поневоле".

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