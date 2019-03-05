Парфенчиков встретится с гетманом Карловарского края

Чешский курортный городок Карловы Вары, где любил отдыхать бывший глава республики Сергей Катанандов, 11 марта ожидает новый наплыв карельских чиновников.

На 11 марта запланирован визит официальной делегации Карелии во главе с Артуром Парфенчиковым в город Карловы Вары Чешской республики.

Судя по документам Минэкономразвития, в этом курортном городке планируется "проведение презентации экономического потенциала и инвестиционной привлекательности Республики Карелия".

Ожидается, что в Карловых Варах глава Карелии Артур Парфенчиков и гетман Карловарского края Яна Мрачкова-Вилдуметцова подпишут протокол о намерениях.

В проекте протокола говорится, что "стороны будут содействовать развитию дружественных отношений, а также торгово-экономическому сотрудничеству, активизации обменов и взаимодействия в сферах горнопромышленного и лесопромышленного, энергетического и рыбохозяйственного комплекса, аквакультуры, переработке дикорастущих лесных ресурсов, машиностроения, транспорта и логистики, IT-технологии, туризма, культуры, здравоохранения, образования и других".

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