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Новости. Общество
16:05, 05 Марта 2019
фото: rk.karelia.ru / Николай Смирнов

Парфенчиков встретится с гетманом Карловарского края

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Чешский курортный городок Карловы Вары, где любил отдыхать бывший глава республики Сергей Катанандов, 11 марта ожидает новый наплыв карельских чиновников.

На 11 марта запланирован визит официальной делегации Карелии во главе с Артуром Парфенчиковым в город Карловы Вары Чешской республики.

Судя по документам Минэкономразвития, в этом курортном городке планируется "проведение презентации экономического потенциала и инвестиционной привлекательности Республики Карелия".

Ожидается, что в Карловых Варах глава Карелии Артур Парфенчиков и гетман Карловарского края Яна Мрачкова-Вилдуметцова подпишут протокол о намерениях.

В проекте протокола говорится, что "стороны будут содействовать развитию дружественных отношений, а также торгово-экономическому сотрудничеству, активизации обменов и взаимодействия в сферах горнопромышленного и лесопромышленного, энергетического и рыбохозяйственного комплекса, аквакультуры, переработке дикорастущих лесных ресурсов, машиностроения, транспорта и логистики, IT-технологии, туризма, культуры, здравоохранения, образования и других".

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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User
2019-03-05 16:11:42
Читатели уже поняли, что попить чешского пивка "эффективному менеджменту" будет с кем. Зачем об этом писать несколько раз?
Гость
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