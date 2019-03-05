Парфенчиков встретится с гетманом Карловарского края

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Чешский курортный городок Карловы Вары, где любил отдыхать бывший глава республики Сергей Катанандов, 11 марта ожидает новый наплыв карельских чиновников.
На 11 марта запланирован визит официальной делегации Карелии во главе с Артуром Парфенчиковым в город Карловы Вары Чешской республики.
Судя по документам Минэкономразвития, в этом курортном городке планируется "проведение презентации экономического потенциала и инвестиционной привлекательности Республики Карелия".
Ожидается, что в Карловых Варах глава Карелии Артур Парфенчиков и гетман Карловарского края Яна Мрачкова-Вилдуметцова подпишут протокол о намерениях.
В проекте протокола говорится, что "стороны будут содействовать развитию дружественных отношений, а также торгово-экономическому сотрудничеству, активизации обменов и взаимодействия в сферах горнопромышленного и лесопромышленного, энергетического и рыбохозяйственного комплекса, аквакультуры, переработке дикорастущих лесных ресурсов, машиностроения, транспорта и логистики, IT-технологии, туризма, культуры, здравоохранения, образования и других".
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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