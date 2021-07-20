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Парфенчиков ввел режим чрезвычайной ситуации в лесах Карелии

Новости. Общество
12:51, 21 Июля 2021
фото: Илья Тимин

Глава Карелии подписал Указ о введении с 20 июля режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров.

В Указе, подписанном 20 июля, отмечено, что в связи с введением режима ЧС необходимо определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах лесного фонда, расположенного в Сегежском, Суоярвском, Муезерском и Пряжинском районах.

Управлению МЧС Карелии должно привлечь к ликвидации пожаров все силы и средства.

Госкомитет по ГО и ЧС обязан информировать население о чрезвычайной ситуации.

Также Парфенчиков рекомендовал главам районов организовать разъяснительную работу с населением о запрете разведения костров.

А главам Сегежского, Суоярвского, Муезеерского и Пряжинского районов, где ситуация с лесными пожарами стоит наиболее остро, необходимо принять меры по обеспечению запрета на посещение лесов. Контроль за выполнением распоряжения должна осуществлять полиция.

Главы Сегежского, Суоярвского, Муезеерского и Пряжинского районов должны запретить гражданам ходить в лес и въезжать туда на машинах. Запрет будет действовать с 20 до 31 июля.

Также, согласно Указу, арендаторы леса должны в течение двух часов отреагировать на обращение Минприроды об обнаружении лесного пожара и предоставить средства для ликвидации огня

Руководителем ликвидации ЧС назначен премьер-министр Александр Чепик.

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Комментарии

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Off
2021-07-21 13:13:41
Пока гром не грянет ..губер не введет ЧС ..
Александр Ершов
2021-07-21 13:47:27
Off, в кои то веки я с тобой согласен.
Чеслав
2021-07-21 12:56:30
СтОило было всё разваливать, то что было сделано, в советское время , умными людьми,в лесной области ,чтобы сейчас ЧС вводить?
Zim
2021-07-21 13:31:37
Чеслав, может быть всё-таки, как говорил дорогой Владимир Владимирович « Котлеты отдельно, мухи отдельно»? А может вы полагает, что «все» Парфенчиков развалил? Или, что режим ЧС вводить было не нужно?
Не Чеслав
2021-07-21 13:59:07
Zim, Вы ,видимо, не понимаете о чем речь?
Конечно, не Парфенчиков развалил всё, просто почитайте как "сэкономили" на обслуживании лесов,на лесниках, на технике по лесоохране и.т.д .да что тут объяснять, просто почитайте в интернете...есть все данные и финансовые....
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