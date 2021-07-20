Парфенчиков ввел режим чрезвычайной ситуации в лесах Карелии

Глава Карелии подписал Указ о введении с 20 июля режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров.

В Указе, подписанном 20 июля, отмечено, что в связи с введением режима ЧС необходимо определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах лесного фонда, расположенного в Сегежском, Суоярвском, Муезерском и Пряжинском районах.

Управлению МЧС Карелии должно привлечь к ликвидации пожаров все силы и средства.

Госкомитет по ГО и ЧС обязан информировать население о чрезвычайной ситуации.

Также Парфенчиков рекомендовал главам районов организовать разъяснительную работу с населением о запрете разведения костров.

А главам Сегежского, Суоярвского, Муезеерского и Пряжинского районов, где ситуация с лесными пожарами стоит наиболее остро, необходимо принять меры по обеспечению запрета на посещение лесов. Контроль за выполнением распоряжения должна осуществлять полиция.

Главы Сегежского, Суоярвского, Муезеерского и Пряжинского районов должны запретить гражданам ходить в лес и въезжать туда на машинах. Запрет будет действовать с 20 до 31 июля.

Также, согласно Указу, арендаторы леса должны в течение двух часов отреагировать на обращение Минприроды об обнаружении лесного пожара и предоставить средства для ликвидации огня

Руководителем ликвидации ЧС назначен премьер-министр Александр Чепик.