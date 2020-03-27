Парфенчиков выступит с заявлением о карантине в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков расскажет о мерах карантина в условиях распространения коронавирусной инфекции в республике.

Глава Карелии Артур Парфенчиков готовится выступить перед жителями республики в пятницу, третьего апреля.

"И снова, вслед за Президентом, обращение Главы к жителям. .... Парфенчиков пояснит, какие карантинные меры будут действовать на территории республики в ближайшее время", - сообщает telegram-канал официального паблика "Республика Карелия" под названием "Карельские лайки".

Ранее президент России Владимир Путин выступил перед россиянами и сообщил, что нерабочие дни будут продлены до 30 апреля. Мера вызвана распространением кароновирусной инфекции.