Парфенчиков заявил о нехватке фельдшеров, медсестер и врачей в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о специалистах, которые нужны региону.

Парфенчиков пригласил юных жителей республики на профориентационное мероприятие "Старт в профессию", которое будет проходить в Петрозаводске 19-20 сентября.

Глава республики заявил, что дополнительная потребность в трудовых ресурсах на 2020 год составит более 6 тыс. человек.

"По прогнозам Управления труда и занятости республики, в ближайшее время в Карелии востребованными будут специалисты, связанные с горнодобывающей отраслью, рыбоводством, лесопереработкой, строительством, в том числе дорожным. Квалифицированные кадры понадобятся в судостроении и машиностроении. Уже сейчас республике не хватает врачей, медсестер, фельдшеров. Есть спрос на специалистов в сельском хозяйстве", - заявил Парфенчиков в соцсети.