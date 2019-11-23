Подписаться
Новости. Общество
12:27, 23 Ноября 2019
фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Парфенчиков заявил о перевыполнении плана по расселению "аварийки" в Карелии

Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что в республике на 60% перевыполнен план текущего года по расселению граждан из аварийного жилья.

Об этом Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети.

"На сегодняшний день план 2019 года перевыполнили уже на 60 процентов. К концу года эта цифра еще увеличится", - написал он.

По словам главы региона, расселено почти 5 тыс. кв. метров аварийного жилфонда вместо 3 тыс. кв. метров, установленных программой на этот год.

"Это значит, что более 100 карельских семей получили благоустроенное жилье взамен своих старых, непригодных для нормальной жизни квартир. Еще 32 семьи отметят новоселье в ближайшее время, квартиры для них приобретены, идет заключение договоров мены и соцнайма", - заявил Артур Парфенчиков.

Сообщается, что по итогам первого этапа программы до конца 2020 года в республике должно быть расселено 18,5 тыс. кв. метров аварийного жилфонда, в которых проживает 1237 человек.

"Параллельно продолжаем работу по поиску и покупке жилья .
В этом году большую часть квартир для расселения приобретаем на вторичном рынке. Также будем покупать жилье в строящихся многоквартирных домах: в 2020 году начнется строительство домов в Петрозаводске, Олонце и Кеми", - добавил Парфенчиков.

Ранее бывший министр строительства, ЖКХ и энергетики региона Олег Ермолаев был награжден почетной грамотой республики за успехи в расселении аварийного фонда.

В начале этого года Карелия попала в число регионов, не выполнивших программу переселения из аварийного жилья

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.11.2019, 11:58
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища
21.11.2019, 10:25
Начальника управления культуры мэрии Петрозаводска отправят в отставку за недопустимые высказывания о горожанах
19.11.2019, 06:40
Стали известны официальные итоги проверки после массовой гибели птиц в Карелии
18.11.2019, 12:18
Студент из Карелии испытал на себе "прелести" финского училища
17.11.2019, 11:05
Известный эколог Павел Пашков назвал происходящее в Сегеже апокалипсисом
20.11.2019, 07:15
Отдых в Карелии печально закончился для девушки, обманувшей мужа

Аналитика

22.11.2019 14:33
Капитал
ЖК "Иволга": один шаг до мечты
Почему жилой комплекс "Иволга" настолько популярен у жителей Петрозаводска, рассказала маркетолог компании "Баренц Групп" Мария Круглова.
Виктор Симонов и его территория возможностей 2
22.11.2019 09:15
Житель Петрозаводска грозился расстрелять врачей 6
21.11.2019 13:19
Что происходит в Сегеже: репортаж из города мертвых птиц 5
20.11.2019 17:52
Высокие стандарты выборов 1
20.11.2019 11:02
Вся аналитика

Чтиво

22.11.2019 14:34
Без политики
Здравляндия: Что делать, если ребенок часто болеет
"С больничного на больничный" - знакомая ситуация?
От "мрази" в "князи" 13
21.11.2019 13:09
ЧП бытового масштаба 2
21.11.2019 12:26
Экология в Сегеже: пустая паника или повод есть? 2
19.11.2019 16:42
архив чтиво

Медиа

Привился от гриппа в передвижном пункте
22.11.2019 10:45
все фото и видео

Опрос

Может ли чиновник некорректно высказываться в соцсетях?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»