Парфенчиков заявил о перевыполнении плана по расселению "аварийки" в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что в республике на 60% перевыполнен план текущего года по расселению граждан из аварийного жилья.

Об этом Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети.

"На сегодняшний день план 2019 года перевыполнили уже на 60 процентов. К концу года эта цифра еще увеличится", - написал он.

По словам главы региона, расселено почти 5 тыс. кв. метров аварийного жилфонда вместо 3 тыс. кв. метров, установленных программой на этот год.

"Это значит, что более 100 карельских семей получили благоустроенное жилье взамен своих старых, непригодных для нормальной жизни квартир. Еще 32 семьи отметят новоселье в ближайшее время, квартиры для них приобретены, идет заключение договоров мены и соцнайма", - заявил Артур Парфенчиков.

Сообщается, что по итогам первого этапа программы до конца 2020 года в республике должно быть расселено 18,5 тыс. кв. метров аварийного жилфонда, в которых проживает 1237 человек.

"Параллельно продолжаем работу по поиску и покупке жилья .

В этом году большую часть квартир для расселения приобретаем на вторичном рынке. Также будем покупать жилье в строящихся многоквартирных домах: в 2020 году начнется строительство домов в Петрозаводске, Олонце и Кеми", - добавил Парфенчиков.

Ранее бывший министр строительства, ЖКХ и энергетики региона Олег Ермолаев был награжден почетной грамотой республики за успехи в расселении аварийного фонда.

В начале этого года Карелия попала в число регионов, не выполнивших программу переселения из аварийного жилья