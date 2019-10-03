Экс-глава Минстроя Карелии награжден за успехи при расселении "аварийки"

Новости по теме
Загрузка...
Бывший министр строительства, ЖКХ и энергетики региона Олег Ермолаев награжден почетной грамотой республики за успехи в расселении аварийного фонда.
Об этом бывший министр рассказал в соцсети.
"В сентябре 2017 года, я был назначен на должность Министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии. Многие мои друзья и знакомые сказали, что это "расстрельная" должность, куда ты идешь? Но мое решение было обдуманным, знал куда шел и с какими проблемами столкнусь, а главное – знал, как эти проблемы нужно решать", - написал Олег Ермолаев.
Первый комментарий под постом бывшего министра оставил глава Карелии Артур Парфенчиков. "Заслужил !", - написал он.
Подробности - на сайте "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.09.2019, 09:54
28.09.2019, 10:15
01.10.2019, 13:33
28.09.2019, 13:09
27.09.2019, 14:44
30.09.2019, 09:17
Аналитика
Сегодня 09:49
Обществоведение
Бывший соцработник Юлия Семенова, обвиняемая в жестоком убийстве двух пенсионеров-инвалидов в Питкяранте, рассказала, как совершила преступление.
02.10.2019 11:21
02.10.2019 09:07
01.10.2019 15:35
30.09.2019 15:29
Чтиво
Сегодня 09:30
Без политики
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
Сегодня 09:13
01.10.2019 13:49
26.09.2019 08:28
Медиа
Новое
Сегодня 16:23
Опрос
Делаете ли вы на зиму заготовки?
Комментарии