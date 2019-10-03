Экс-глава Минстроя Карелии награжден за успехи при расселении "аварийки"

Бывший министр строительства, ЖКХ и энергетики региона Олег Ермолаев награжден почетной грамотой республики за успехи в расселении аварийного фонда.

Об этом бывший министр рассказал в соцсети.

"В сентябре 2017 года, я был назначен на должность Министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии. Многие мои друзья и знакомые сказали, что это "расстрельная" должность, куда ты идешь? Но мое решение было обдуманным, знал куда шел и с какими проблемами столкнусь, а главное – знал, как эти проблемы нужно решать", - написал Олег Ермолаев.

Первый комментарий под постом бывшего министра оставил глава Карелии Артур Парфенчиков. "Заслужил !", - написал он.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".