Карелию назвали в числе регионов, не выполнивших программу переселения из аварийного жилья

В список, кроме Карелии, вошли Московская и Иркутская области, Республика Тыва, Забайкальский край и Приморский.

Шесть регионов не смогли выполнить программу переселения из аварийного жилья, сказал на совещании в городе Находка Приморского края председатель Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, сообщает ТАСС.

"У нас шесть субъектов не выполнили предыдущую программу переселения. Приморье тоже попало в этот список", - сказал Цицин, добавив, что в список, кроме Приморского края, вошли Московская и Иркутская области, Республика Тыва, Забайкальский край и Карелия.

Программа переселения из аварийного жилья действовала в РФ с 2008 по 2018 год. Всего на ее реализацию было выделено 929,9 млрд рублей, в том числе 529,6 млрд рублей - из средств Фонда ЖКХ. За это время жилищные условия улучшили 1 млн человек, удалось ликвидировать 15,9 млн кв. м аварийного фонда.