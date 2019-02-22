Карелию назвали в числе регионов, не выполнивших программу переселения из аварийного жилья
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В список, кроме Карелии, вошли Московская и Иркутская области, Республика Тыва, Забайкальский край и Приморский.
Шесть регионов не смогли выполнить программу переселения из аварийного жилья, сказал на совещании в городе Находка Приморского края председатель Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, сообщает ТАСС.
"У нас шесть субъектов не выполнили предыдущую программу переселения. Приморье тоже попало в этот список", - сказал Цицин, добавив, что в список, кроме Приморского края, вошли Московская и Иркутская области, Республика Тыва, Забайкальский край и Карелия.
Программа переселения из аварийного жилья действовала в РФ с 2008 по 2018 год. Всего на ее реализацию было выделено 929,9 млрд рублей, в том числе 529,6 млрд рублей - из средств Фонда ЖКХ. За это время жилищные условия улучшили 1 млн человек, удалось ликвидировать 15,9 млн кв. м аварийного фонда.
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