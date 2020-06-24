Парфенчиков заявил о росте инвестиций в Карелии

Глава республики отметил значительный рост инвестиций, который произошел в республике в течение последних трех лет.

Инвестиции в основной капитал по итогам 2019 года составили 48,2 миллиарда рублей. Этот показатель сохранился практически на уровне прошлого года. При этом за последние три года произошел рост инвестиций на 22 процента, или на сумму более 13 миллиардов рублей. Об этом Артур Парфенчиков заявил во время своего отчетного выступления перед депутатами Заксобрания республики.

Губернатор отметил, что в структуре инвестиций за этот же период значительно выросла доля малого бизнеса – с 19 до 33 процентов.

"В 2019 году сохранились положительная динамика валового регионального продукта, по предварительной оценке его объем превысит 290 миллиардов рублей. В 2018 году, впервые за 5 лет, ВРП увеличился на 1,1 процента в сопоставимых ценах и достиг 280 миллиардов рублей. По среднедушевому значению этого показателя Карелия занимает 30 место среди субъектов Российской Федерации. Рост объемов производства в обрабатывающих отраслях промышленности составил в 2019 году почти 4 процента к 2018 году, а в целом с 2016 по 2019 годы объем промышленной продукции вырос более чем на 5 процентов в сопоставимых ценах", - сообщалось в докладе главы Карелии.

Артур Парфенчиков отметил ряд отраслей, где к уровню 2018 года достигнут рост показателей: объем отгруженных товаров, работ и услуг – почти на 7 процентов; прибыль прибыльных организаций – в 1,4 раза. Глава региона также подчеркнул, что на 5,5 процентных пункта снизилась доля убыточных предприятий.