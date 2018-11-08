Парфенчиков заметил, что стоимость участков под ИЖС напрямую зависит от природного газа

Цены на участки под ИЖС в Петрозаводске растут в тех районах, куда приходит природный газ.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства Карелии Глава республики.

В качестве примера он назвал Университетский городок, где идут работы по строительству магистрального газопровода. Жители этого района получат возможность провести природный газ в свои дома и квартиры.

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