Парфенчикова сравнили с Фигаро

В Национальном рейтинге губернаторов за 2018 год глава Карелии занял 77 место.

Накануне Нового года Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" обнародовал итоговое исследование, посвященное оценке деятельности глав российских регионов. В его основу были положены данные заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

По результатам этого исследования глава Карелии Артур Парфенчиков в очередной раз оказался в группе губернаторов-аутсайдеров. Руководитель республики занял только 77 место среди 85 глав субъектов Российской Федерации. На Северо-западе страны еще ниже рейтинг лишь у губернатора Мурманской области Марины Ковтун, которой досталась 84 позиция.

Оценивая деятельность главы Карелии в уходящем году, эксперт Центра информационных коммуникаций "Рейтинг" и член Общественного совета при Центральной избирательной комиссии республики Олег Реут заметил, что этот год превратил Парфенчикова в слабого и непопулярного губернатора. "Это не результат случайного сбоя или проявления системных вызовов для младотехнократов, нацеленных на обновление региональных элит сверху и ещё более жесткий контроль над территорией. В основе ослабления губернаторской позиции находится игнорирование сильной региональной политической идентичности, последовательное стремление воспринимать республику как рядовую область, в руководстве которой "хозяйственник важнее политика", – считает Реут.

Эксперт напомнил, что в своей кадровой политике Парфенчиков сделал ставку на назначение на ключевые правительственные посты лояльных ему "варягов", большинство из которых ранее занимали должности руководителей территориальных управлений ФССП. "Единственный инструмент, который им при этом был предоставлен – карт-бланш для улучшений условия для бизнеса. Но отсутствие ориентации на системную работу с инвесторами, как и запредельно слабые лоббистские возможности на уровне федерального центра не дали быстрого и ощутимого результата. Предлагаемые льготы не компенсировали высокие издержки плохой инфраструктуры, повышенной стоимости и структурного дефицита рабочей силы", – констатировал Олег Реут.

По его мнению, в уходящем году эффект ожиданий в республике перестал работать, а усталость и разочарование стремительно накапливаются. "Доведенная до предела жесткости вертикальная система управления, в которой глава Карелии воспринимается как наместник и "генерал-губернатор" (именно так позиционирует себя сам Артур Парфенчиков), не способна балансировать интересы разных уровней власти, особенно в условиях сжимающихся ресурсов и снижающегося уровня поддержки",– резюмировал Реут.

Другой эксперт – председатель Союза журналистов Карелии Евгений Белянчиков был не столь негативно категоричен. Он сравнил главу республики с Фигаро, который пытается успеть везде, работает везде и на износ. "Однако в погоне за такой публичностью и желанием контролировать все Артур Парфенчиков фактически признает, что в Карелии реально что-то сделать может только он сам. Его правительство малозаметно, оно мало что решает. В нем нет ключевых и весомых фигур. Оно, образно говоря, обмельчало, став просто свитой короля Артура, как его уже прозвали в республике", – полагает Белянчиков.

Еще один эксперт – председатель Союза промышленности и предпринимателей Петрозаводска Сергей Авишев – наоборот, оказался в оценке деятельности главы Карелии весьма комплиментарен. По мнению Авишева, губернатору Парфенчикову удалось "консолидировать за небольшой срок разрозненные элиты региона, успешно справится с поставленными перед ним задачами, чему в полной мере способствуют личные качества, реальные рычаги управления и полная поддержка федерального центра".