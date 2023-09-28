Парфенчикову нашли замену в правительстве Карелии на время отпуска

Отпуск главы республики Артура Парфенчикова продлится до 10 октября.

Как стало известно «Московскому комсомольцу Карелии», 25 сентября, глава Карелии Артур Парфенчиков вышел в отпуск до 10 октября. Исполняет обязанности руководителя республики премьер-министр правительства Александр Чепик.

Почему Чепик отменил традиционное планерное совещание в правительстве, читайте в «МК в Карелии».