Парфенчикову нашли замену в правительстве Карелии на время отпуска

Отпуск главы республики Артура Парфенчикова продлится до 10 октября.
Как стало известно «Московскому комсомольцу Карелии», 25 сентября, глава Карелии Артур Парфенчиков вышел в отпуск до 10 октября. Исполняет обязанности руководителя республики премьер-министр правительства Александр Чепик.
Почему Чепик отменил традиционное планерное совещание в правительстве, читайте в «МК в Карелии».
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