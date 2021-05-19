Парфенчикову подарили именную майку с номером 10, в которой он пойдет на футбол (ФОТОФАКТ)

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о подарке Российского футбольного союза.

Артур Парфенчиков сообщил о заключении в Москве соглашения о сотрудничестве и развитии футбола в республике между Российским футбольным союзом, министерством спорта страны, правительством Карелии и региональной Федерацией футбола.

После подписания соглашения Артуру Парфенчикову вручили именную майку.

«Вручили именную футбольную майку с символичным номером 10 – пойду в ней в пятницу на товарищеский матч «Карелия – Москва», - рассказал Парфенчиков.

Напомним, что в рамках сотрудничества планируется открытие в Карелии регионального центра футбола.

«Планируем, что он откроется на базе спортивной школы №7 в Петрозаводске. Центр будет отвечать за развитие юношеского футбола по всей Карелии, поэтому важно обучить тренеров, судей, сформировать материальную и тренировочную базу, в том числе в учебных заведениях. Площадки должны быть оборудованными и доступными для игроков.

Благодаря новому этапу в развитии этого вида спорта в республике мы сможем более системно готовить наших ребят для большого российского футбола. Надеюсь, что они будут чаще попадать в команды мастеров и сборную России!», - сообщил Парфенчиков.