"Парфюмер" обокрал магазин в Петрозаводске

Петрозаводчанин украл из магазина духи, сообщили в МВД Карелии.

Представитель сетевого магазина бытовых и косметических товаров обратился в полицию с заявлением о краже.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого –39-летнего петрозаводчанина. Он зашел в магазин, подошел к стенду с парфюмерией и спрятал под куртку флакон известного бренда.



Мужчина беспрепятственно вышел из магазина, после чего сбыл похищенные духи прохожему.

Возбуждено уголовное дело.