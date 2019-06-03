"Парфюмер" обокрал магазин в Петрозаводске

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Петрозаводчанин украл из магазина духи, сообщили в МВД Карелии.
Представитель сетевого магазина бытовых и косметических товаров обратился в полицию с заявлением о краже.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого –39-летнего петрозаводчанина. Он зашел в магазин, подошел к стенду с парфюмерией и спрятал под куртку флакон известного бренда.
Мужчина беспрепятственно вышел из магазина, после чего сбыл похищенные духи прохожему.
Возбуждено уголовное дело.
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