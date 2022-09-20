Парикмахер из Карелии перевела деньги неизвестным, попросившим подготовиться к корпоративу

Работница индустрии красоты пострадала от мошенников, сообщили в МВД республики.

В полицию Карелии поступило сообщение от работницы парикмахерской. Ей пришел срочный заказ — якобы надо было сделать прическу ведущей корпоратива по случаю празднования юбилея высокопоставленного чиновника.

Кроме того, заказчик по телефону обратился с личной просьбой — до того, как клиентка приедет в салон, он попросил купить в магазине алкоголь, а также пополнить мобильный счет юбиляра. Женщина купила спиртное и отправила неизвестному 10 тысяч рублей.

Однако в парикмахерскую так никто и не приехал, а собеседник перестал выходить на связь. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.