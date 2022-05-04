Парк «Беличий остров» в Петрозаводске превратился в аквапарк (ФОТО)

Сразу несколько озер появилось на территорию парка на Кукковке.
В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовали фото парка «Беличий остров». Излюбленное место прогулок жителей Кукковке после ливня покрылось сетью водоемов.
«В парке "Беличий остров" можно купаться. Выбор самых разных бассейнов. Здесь вы можете провести время с друзьями и детьми. У вас останутся хорошие впечатления и воспоминания!Приходите!», - комментируют горожане фото.
Ранее сообщалось, Петрозаводск превратился в Венецию после ливня.
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