Парк, пруд, детские площадки, тренажеры: рассказываем о благоустройстве территории вокруг ЖК "Иволга" (ФОТО)

Благоустройство территории вокруг новых жилых комплексов становится одним из главных аргументов выбора жилья в Петрозаводске.

Давайте рассмотрим, насколько это важно на примере ЖК "Иволга", который компания "Баренц Групп" строит в самом центре Древлянки, на бульваре Интернационалистов.

Благоустройство территории жилого комплекса "Иволга":



- Детские и спортивные площадки;

- Максимальное озеленение прилегающей к домам территории хвойными и лиственными деревьями;

- Организация мест для отдыха: скамейки, пешеходные дорожки, Утиный пруд; безопасный двор.

- Большие паркинги.





Рядом с ЖК "Иволга"

- Разнообразие спортивных объектов: бассейн, тренажерный зал, лыжная трасса и конно-спортивный центр.

- Три детских сада, две школы, магазины, аптеки, салоны красоты, кафе и многое другое.

Напомним, что главное преимущество "Иволги" – это удобное месторасположение. Центр Древлянки, и все близко – школы, детские сады, магазины, аптеки. Когда разрабатывался проект жилого комплекса, специалисты планировали его с учетом, что здесь будет жить много молодежи и детей. Так и есть, квартиры в "Иволге" охотно покупают молодые пары, недавно создавшие семьи. И поэтому всем нравится, что вокруг домов большие территории заняты детскими площадками, спортивными полями, уличными тренажерами. Для прогулок есть парк с елочками и замечательное место отдыха – утиный пруд, который существовал с момента строительства Древлянки, и остался сейчас, но уже в благоустроенном виде.

Окружите себя атмосферой чистоты и здоровья, выбирайте квартиры в ярком и современном жилом комплексе от надежного застройщика "Баренц Групп".



Вы можете посетить жилой комплекс "Иволга" перед тем как примите решение о покупке квартиры. Специалисты «Баренц Групп» проведут для вас полноценную и бесплатную экскурсию в режиме офлайн или онлайн.



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