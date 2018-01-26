Парк скульптур по мотивам эпоса "Калевала" может появиться в Петрозаводске

Карельское отделение партии "Справедливая Россия" предложило четыре проекта благоустройства Петрозаводска, которые могут быть реализованы в рамках программы "Комфортная городская среда".

На прошлой неделе депутаты Петросовета от партии "Справедливая Россия" предложили благоустроить Березовую аллею на Древлянке. На партийном совещании этот проект дополнили предложением создать парк скульптур по мотивам карело-финского эпоса. С детства знакомые многим герои (Вяйнямейнен, Ильмаринен, Лемминкяйнен, старуха Лоухи, Укко, Лось Хийси, Мельница Сампо, Красавица Айно, Йоукахайнен, Куллерво) в сюжетных композициях могут стать привлекательным объектом туристкой инфраструктуры.

Еще один проект, направленный на улучшение качества жизни петрозаводчан, назвали "Пляж в песках". Он предполагает обустройство санкционированного пляжа и благоустройство его территории, в том числе: обновление песка, установку кабинок для переодевания, скамеек, биотуалетов, контейнеров для сбора мусора, точек бесплатного Wi-Fi, обустройство площадок для игры в пляжный волейбол и футбол, организацию парковок и др.

Следующий проект называется "Умные остановки". Суть проекта заключается в размещении на территории Петрозаводска современных антивандальных остановочных комплексов, в которые встроены интерактивные модули с информацией о времени прибытия общественного транспорта, метеорологических условиях, достопримечательностях города и многое другое. Можно будет даже рассчитать свой путь на работу и обратно.

Воплощение в жизнь этой идеи, считают ее инициаторы, поставит Петрозаводск в один ряд с такими европейскими городами, как Берлин, Хельсинки, Варшава, Стокгольм, где используются аналогичные системы.

Для жителей Кукковки "Справедливая Россия" предлагает проект под названием "Комфортная Кукковка". Он включает в себя благоустройство зоны по улице Сортавальской у детской площадки: асфальтирование пешеходных дорог, посадку зеленых насаждений, установку тротуарных ограждений, скамеек, мусорных урн, световой иллюминации.

Как отмечают в партии, многие проекты могут заработать в рамках программы государственного (муниципального) частного партнерства с привлечением инвесторов.

"Особенно важно, что данные инициативы формировались исходя из реальных потребностей и предложений жителей нашего города. Мы провели внутрипартийный отбор, перенесли эти идеи в проектную плоскость и подали заявки на конкурс. Таким образом, у жителей появилась реальная возможность влиять на облик Петрозаводска. Уверен, что подобный опыт необходимо перенимать всем районам республики", - отметил лидер партии "Справедливая Россия" в Карелии Ройне Изюмов.