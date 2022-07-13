Парковку автотранспорта на берегу Онего вблизи острова Кижи признали незаконной

Автотуристов, приезжающих посмотреть музей «Кижи» со стороны Оятевщины, штрафуют за незаконную парковку на побережье Онежского озера.
Об этом сообщили в национальном парке «Водлозерский», который отвечает за состояние заказника федерального значения «Кижский».
Во время рейдов, которые прошли в середине июля, сотрудники заповедника обнаружили четыре автомобиля в водоохранной зоне в районе деревни Оятевщина.
«Составлены четыре определения об административном правонарушении по незаконным стоянкам автомобилей, в водоохраной зоне Онежского озера, вне специально отведенных местах и дорог общего пользования», — говорится в сообщении.
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