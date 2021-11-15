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Парламент Карелии не смог внести изменения в Конституцию республики «под елочку»

Новости. Политика
13:24, 23 Декабря 2021
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Для принятия конституционных поправок депутатам не хватило всего одного голоса.

Законодательное собрание Карелии не смогло на своей последней в уходящем году сессии одобрить поправки в Конституцию республики. Эти поправки, касающиеся государственного устройства, местного самоуправления, социальных гарантий, образования и молодежной политики, были приняты ранее в первом чтении, но для их окончательного утверждения на заседании 23 декабря депутатам не хватило двух голосов. В поддержку законопроекта высказались 22 депутата, тогда как конституционное большинство, необходимое для принятия поправок в Основной закон республики, составляет 24 парламентария.

Спикер Законодательного собрания Элиссан Шандалович поставил конституционные поправки на повторное голосование. Однако и после этого законопроекту не хватило одного депутатского голоса. Таким образом, парламенту Карелии не удалось внести поправки в республиканскую Конституцию «под елочку».

Примечательно, что перед голосованием за весь законопроект депутаты отклонили все изменения в него, предложенные парламентской оппозицией.    

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