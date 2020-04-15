Парламент Карелии одобрил проведение сессий на "удаленке"

Депутаты внесли изменения в регламент своей деятельности, обусловленные введением карантинных мер.

Законодательное собрание Карелии без обсуждения внесло 16 апреля изменения в регламент своей деятельности, которые предусматривают возможность проведения пленарных заседаний республиканского парламента дистанционно. Напомним, с такой инициативой выступили депутаты от "Единой России" Элиссан Шандалович, Леонид Лиминчук, руководитель парламентской фракции ЛДПР Алексей Орлов и член фракции КПРФ Валерий Шоттуев.

Дистанционные заседания планируется проводить с использованием систем видеоконференцсвязи. Решения на таком заседании предполагается принимать либо голосованием с помощью поднятия рук, либо электронным голосованием, либо очно-заочным голосованием. При этом для электронного голосования в республиканском парламенте хотят задействовать системы онлайн-опроса депутатов.

Согласно принятым изменениям, дистанционные заседания будут проходить в Законодательном собрании Карелии только при введении в республике режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, а также карантина, чрезвычайного или военного положения. Причем, эти заседания могут быть внеочередными – в таком случае правом их созыва предполагается наделить главу Карелии.

На сессию 16 апреля карельские парламентарии собрались в медицинских масках и резиновых перчатках. В зале заседаний депутаты расселились с соблюдением рекомендованной для предотвращения заражения коронавирусом социальной дистанции.