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Парламент Карелии отказался отменять закон о роспуске горсовета Сортавалы

Новости. Политика
12:08, 21 Мая 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Депутат Александр Федичев считает, что решение Законодательного собрания республики не устранило "правовую неопределенность" вокруг деятельности Сортавальского городского совета.

Парламент Карелии большинством голосов отклонил 21 мая законопроект депутата Александра Федичева, который предложил коллегам отменить прошлогодний закон о роспуске городского совета Сортавалы. Напомним, поводом для принятия этого закона послужило решение Сортавальского городского суда от 24 июля 2019 года, а также апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Верховного суда Карелии от 21 октября 2019 года, которые признали незаконным бездействие горсовета, выразившееся в непроведении правомочного заседания представительного органа местного самоуправления в течение трех месяцев подряд. Весной нынешнего года судебная коллегия по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменила эти решения карельских судов, и, таким образом, как считает депутат Федичев, у закона о роспуске Сортавальского горсовета исчезли юридические основания.

Между тем, первого марта нынешнего года в Сортавале прошли досрочные муниципальные выборы, и в городском поселении приступил к работе новый состав представительного органа местного самоуправления. По словам депутата Федичева, решение кассационного суда в Санкт-Петербурге ставит под сомнение легитимность избранного горсовета.   

"Даже если вы сегодня откажете в принятии моей инициативы, мы не снимем тут правовую неопределенность, которую создало определение кассационного суда, – обратился Александр Федичев к коллегам по депутатскому корпусу. – На сегодня объективно, если опираться на это определение, существует вопрос о том, какой совет легитимен. Тот совет, который распущен, он фактически сегодня уже и не распущен. Тот, который избран, его легитимность основана на законе, который объективно не соответствует".

Однако председатель Центральной избирательной комиссии Карелии Алексей Бахилин заверил депутатов, что в конце прошлого года у них не было другого выбора, кроме принятия закона о роспуске горсовета Сортавалы, и правовых оснований для отмены этого закона сейчас нет. Бахилин отметил, что решение Сортавальского городского суда, которое установило факт бездействия горсовета в течении трех месяцев подряд, к моменту рассмотрения закона вступило в силу.

"Реализация этого закона была осуществлена путем проведения в дальнейшем свободных всенародных выборов, по результатам которых был сформирован новый состав совета Сортавальского городского поселения – единственно действующий в настоящее время. Сам факт отмены решения Сортавальского городского суда от 24 июля 2019 года и апелляционного определения Верховного суда Республики Карелия от 21 октября 2019 года не свидетельствует о наличии правовых оснований для отмены закона о роспуске горсовета. Хотел бы отметить, что в настоящее время дело направлено на новое рассмотрение. Само постановление Третьего кассационного суда не рассматривало дело по существу и не делало выводов, противоречащих выводам Сортавальского городского суда", – подчеркнул Бахилин.

В итоге предложение Александра Федичева об отмене закона о роспуске горсовета Сортавалы поддержали только семь депутатов. 18 проголосовали против.

 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-05-21 12:49:43
Никто не вправе вмешиваться в деятельность муниципальной власти и распускать избранный народом, т.е. высшей властью страны, городской Совет. И как бы не голосовали в Парламенте Карелии, точка в данном вопросе не поставлена.
новый
2020-05-21 12:35:15
Петеляевцев всего лишь отодвинули от кормушки и не более того. Трудящимся глубоко пофиг.
Гость
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