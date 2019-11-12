Парламент Карелии отказался увеличивать ветеранские выплаты

Депутаты Законодательного собрания приняли решение не поддерживать законопроект, предусматривающий увеличение ветеранских выплат в регионе.

Проект закона "О социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Карелия" поддержали шесть депутатов, 17 парламентариев выступили против.

"Суть законопроекта известна всем - это повышение ветеранской выплаты с 700 до тысячи рублей. Ветеранская выплата не менялась более десяти лет в своих размерах. Касается законопроект 127 тысяч заслуженных людей, внесших существенный вклад в развитие республики", - сказала депутат Эмилия Слабунова. Она отметила, что повышение выплаты в данном случае - "только вопрос политической воли".

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