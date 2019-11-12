Парламент Карелии поддержал идею запрета публикаций о пострадавших в преступлениях детях

Депутаты направят обращение в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны Константина Носкова с требованием ограничить СМИ в высказывании суждений о преступлениях в отношении несовершеннолетних до суда.

На сессии регионального парламента во вторник, 12 ноября, депутаты поддержали идею обращения к министру Константину Носкову с требованием ввести новые ограничения для прессы.

Парламентарии потребовали запретить журналистам высказываться о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, пока по этим происшествиям не будет принято решение суда.

Запрет должен коснуться суждений, которые могут транслировать издания о происшествиях, в которых пострадали дети. Законодатели объяснили свою идею заботой о детской психике. По мнению авторов инициативы, публикации в прессе могут навредить несовершеннолетним потерпевшим.

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